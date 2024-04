Coopération bilatérale: Dakar et Nouakchott renforcent les liens privilégiés qui unissent les deux pays

Le Président de la République a effectué une visite en République islamique de Mauritanie pour rencontrer son homologue, le Président Ould Cheikh El GHAZOUANI, Président en exercice de l’Union africaine, Organisation qui incarne l’idéal d’intégration du continent.



Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des excellentes relations de bon voisinage, d’amitié fraternelle, de brassage socio-culturel et de coopération conviviale entre le Sénégal et la Mauritanie.



Les deux chefs d'État ont échangé, dans une ambiance empreinte de cordialité, sur des secteurs prioritaires de la coopération multiforme tels que la Défense et la sécurité, la pêche, l’énergie, l’eau, les transports, l’économie et le commerce.



Ils ont convenu d’œuvrer ensemble de manière constante à la consolidation des liens privilégiés qui unissent les deux pays.