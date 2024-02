Coopération : Les EAU comptent coordonner leurs actions sociales au Sénégal

Le chargé d'affaires de l’Ambassade des Émirats Arabes Unis (EAU) a salué « l’excellence des relations » entre le Sénégal et son pays. Reçu mercredi 28 février 2024 par la Haute autorité du Waqf (HAW), Son Excellence Mohamed Ali bin Aylan Al Shamsi s’est engagé à ne ménager aucun effort pour consolider ces liens et les approfondir.



C’est dans ce cadre qu’il a proposé une harmonisation des actions des organisations caritatives émiraties, pour qu’elles aient plus d’impact et de visibilité. Pour y arriver, les deux parties ont retenu une coordination assurée par la Haute autorité du Waqf (HAW).



En outre, la HAW sera associée aux actions sociales de l’Ambassade des EAU à Dakar, en particulier ses œuvres de solidarité prévues cette année au mois de Ramadan