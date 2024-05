Coopération France-Sénégal: 1ere rencontre entre l'Ambassadrice Christine Fages et le PM Ousmane Sonko

L' ambassadrice de la France au Sénégal, Mme Christine Fages a été reçue, ce mardi 21 Mai 2024 à la Primature. Dans un post sur X, Mme Christine Fages a donné ses impressions, " un honneur de rencontrer son excellence Ousmane Sonko pour un premier échange constructif et prometteur pour le renforcement et la rénovation du partenariat entre le Sénégal et la France", a indiqué la diplomate.