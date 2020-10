Coopération Chine-Afrique : Dakar et Pékin se réjouissent des 20 ans de collaboration et annoncent la célébration de la 21ème édition au Sénégal.

À l'occasion du 20ème anniversaire de la création du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), les présidents de la Chine et du Sénégal ont signé un communiqué conjoint pour annoncer la prochaine Conférence du FCSA prévue au Sénégal en 2021.







Selon les prévisions des deux parties, cette conférence nous permettra d'aller de l'avant dans la réalisation de nos objectifs communs.







Dans le communiqué signé par le président Macky Sall et son homologue de la Chine Xi Jinping, l’objectif est de porter le partenariat de coopération stratégique global sino-africain à une nouvelle hauteur et construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique encore plus solide pour apporter des bénéfices aux peuples chinois et africains et créer ensemble un bel avenir pour l'humanité.



Cependant, le texte souligne qu’en 2018, le Sommet de Beijing du FCSA a été couronné d'un grand succès.







Les deux parties ayant décidé ensemble de construire une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique encore plus solide, permettant d'indiquer I‘orientation pour le développement des relations sino-africaines dans l'avenir.