Convoqué à la DIC ce lundi, Diop Sy précise : « C’est une affaire privée qui n’a rien à voir avec la reddition des comptes »

L’ancien parlementaire et maire de la commune de Tivaouane a été convoqué et entendu ce matin par les enquêteurs de la division des investigations criminelles (DIC). Un interrogatoire qui a duré une trentaine de minutes et, dans le fond, un différend avec un privé. Selon le maire joint au téléphone par Dakaractu, « cette affaire date de 2019 et c’est une histoire de camions qui n’a rien à voir avec la reddition des comptes qui fait l’actualité judiciaire ces derniers jours ». « J’ai déjà répondu aux enquêteurs ce matin et je suis retourné chez moi », a indiqué le maire.