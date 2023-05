Convocation de Sonko : à Kolda, les militants de l'opposition ont manifesté dans l'après-midi...

Des militants de l'opposition (yaw) ont manifesté cette après-midi de veille de procès du leader du Pastef Ousmane Sonko à Kolda, ce lundi 15 mai.Ces derniers ont brûlé des pneus et des troncs d'arbres, déversé des déchets sur la principale route de Sikilo pour montrer leur courroux. D'ailleurs, le siège du Pastef situé sur cette route porte les stigmates des manifestants. Ainsi, ils ont barré la route pendant un bon moment avant l'arrivée des forces de défense et de sécurité.

Au quartier Doumassou aussi vers l'école 3 les partisans d'Ousmane Sonko ont brûlé des pneus pour barrer la route. Tous ces militants disent qu'ils vont manifester jusqu'au blanchiment de leur leader. En ce sens, ils avancent que ce procès est "politique" et non "juste".

Il faut signaler que les forces de défense et de sécurité se sont déployées sur les principaux axes pour toute éventualité.

Nous y reviendrons...