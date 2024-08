Convocation, attaque sur les réseaux sociaux : Dieguy Diop solde ses comptes: « Nous avons un régime qui va faire sombrer le pays… »

Dieguy Diop Fall, militante de l'Alliance pour la République (APR) et de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), a tenu un point de presse pour dénoncer « un acharnement » sur sa personne. Selon elle, le nouveau pouvoir, une fois dans l'opposition, avait déjà montré des comportements alarmants, tels que des insultes, des mensonges, et une violence politique à la limite du terrorisme. « Les invectives, les insultes grossières, le mensonge permanent, les accusations gratuites contre l'honorabilité des Citoyens, la violence intégrale à la limite du terrorisme physique et politique, ont été leurs sports favoris », a-t-elle déclaré. Elle souligne que l'euphorie post-électorale a temporairement occulté ces comportements, mais le vrai visage du pouvoir émerge désormais. Dieguy Diop Fall dépeint un tableau sombre des premiers mois du nouveau régime, accusant ce dernier de reniements, de revirements, et de dérives dictatoriales. Elle dénonce une volonté systématique d'écraser les institutions républicaines, de museler les libertés démocratiques, et de réprimer toute forme d'opposition.





En tant que femme politique engagée, Dieguy Diop Fall se dit victime de persécutions, de harcèlements, et de dénigrements mensongers suite à ses critiques du nouveau pouvoir. Elle raconte qu'après sa participation à une émission de radio sur les "100 jours" du nouveau gouvernement, une campagne de démolition de sa personne a été orchestrée.







L’ex Directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire ajoute : « J'ai été victime d'un acharnement sauvage visant à m'humilier et à me briser dans ma dimension d'opposante et dans ma dimension humaine ». En à croire Dieguy Diop Fall, l'opposition sénégalaise rester vigilante face à ce qu'elle décrit comme « une tentative de mise en place d'une dictature sans précédent ».