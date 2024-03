[Contribution] Diomaye Président! Une belle leçon de démocratie, une fierté retrouvée!

Les jeux sont faits. Le verdict est tombé. Notre désir d'alternance générationnelle, politique et idéologique a été exaucé. Une nouvelle opportunité de prendre notre destin en main nous a été offerte. Ceci à travers une nouvelle manière de gérer les affaires de la cité. Une gestion transparente, vertueuse et une redistribution équitable des richesses. Mais ne nous faisons pas d'illusions ! Ce ne sont ni Diomaye , ni Sonko , qui vont changer le destin du pays! La tâche nous incombe à nous tous, citoyens sénégalais, sans distinction. Nous nous devons d'être de vrais patriotes. D'aimer notre pays, d'aimer notre continent et d'en être fiers. Nos ennemis sont nombreux, nous le savons tous. Les défis à relever sont énormes. Alors, "Rapprochons nous, soutenons nous, faisons cause commune, communions pour une seule cause. Le peu de chacun de nous pour le bonheur de tous"

Ce sera à nous, peuples d'Afrique, de prendre notre destin en main. De nous impliquer davantage.

Et tout ceci dans l' esprit de Résilience , de recherche d'autonomie et de Solidarité.

R.A.S: RÉSILIENCE , AUTONOMIE, SOLIDARITÉ !!!

Voilà les maîtres mots ! Les clés qui vont ouvrir les portes de cette nouvelle ère.

L'heure est à présent au travail.

Le projet est bien défini. Le président Diomaye n'en est qu'un des porteurs. Nous sommes les gardiens et les sentinelles du projet et nous veillerons à ce que le projet soit exécuté comme il le faut !!

Le Sénégal vient de donner une belle leçon de démocratie au monde entier.

Pour ma part, j'ai retrouvé ma fierté perdue..celle d'être sénégalais, celle d'être Africain!!

Bon vent au Président Bassirou Diomaye Faye ! Toutes nos félicitations et nos encouragements !

DREAD MAX, Artiste Reggae