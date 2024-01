Contexte électoral : Mody Guiro prend la défense des travailleurs délaissés et interpelle les autorités

« La situation au Sénégal est fortement marquée par l'actualité politique qui occulte les préoccupations des travailleurs et des populations qui rencontrent des difficultés dans plusieurs secteurs d'activités », c’est en ces termes que la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) à sa tête, son secrétaire général, Mody Guiro, s’est mise dans une position de bataille pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, des travailleurs.



La CNTS s’indigne sur la situation et les conditions de vie des travailleurs, malgré l’ouverture au dialogue et à la concertation et des engagements de l’État et des employeurs. En conférence de presse ce vendredi 26 janvier 2024, la CNTS signifie clairement, aux autorités, que l’environnement politique actuel ne doit pas être un prétexte pour ne pas régler les revendications des travailleurs. « Nous restons ouverts au dialogue et à la concertation, mais n’acceptons pas que l’environnement politique soit utilisé comme prétexte pour ne pas trouver de solution aux revendications des travailleurs », avertit Mody Guiro.



Mody Guiro a par ailleurs annoncé la mise en place d’un mémorandum « autour duquel se concentreront les discussions » et permettrait d'anticiper sur les préoccupations. « La CNTS usera de son expérience et de son expertise pour élaborer un mémorandum sur les préoccupations des travailleurs et sur les voies et moyens d’améliorer sensiblement le pouvoir d’achat des travailleurs », lance le secrétaire général de la CNTS. Pour clore son propos, Mody Guiro annonce l’élaboration d’un plan d’action de lutte qui « n’exclut pas un préavis de grève générale ».