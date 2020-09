Contentieux opposant les Juges Yaya Amadou Dia et Ousmane Kane : Le garde des sceaux transmet le rapport à l'IGAJ.

C'est à un nouveau rebondissement que nous assistons dans l'affaire opposant le juge Yaya Amadou Dia, au président de la Cour d'appel de Kaolack, Ousmane Kane. En effet, le rapport d'enquête de l'inspection générale de l'administration de la justice (IGAJ) a été transmis hier Jeudi 10 Septembre, au président de la Cour suprême, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly.



L'information est du ministre de la justice, garde des sceaux, Me Malick Sall. Selon le ministre, l'IGAJ, après enquête, lui a remis son rapport le mardi 08 Septembre 2020. En fait, la tutelle avait, par lettre en date du 08 Août 2020, saisi l'inspection générale de l'administration générale de la justice à l'effet de diligenter une enquête "exhaustive sur des faits allégués au niveau de la Cour d'appel de Kaolack et de dresser un rapport dans les plus brefs délais".



Une annonce faite au lendemain de la sortie dans un entretien, du coordinateur du Forum Civil dans les colonnes de Dakaractu. Entretien au cours duquel Birahime Seck avait interpellé le ministre de la justice sur l'état d'avancement de ce dossier.



Le ministre de rassurer que ce dernier, "ne manquera pas d'y apporter un traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur".