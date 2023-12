Constitution et dépôt des candidatures: La direction générale des élections (DGE) initie un atelier au profit des mandataires des candidats

La direction générale des élections (DGE) informe les mandataires des partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques et les personnes indépendantes de l’organisation, ce mardi 05 décembre 2023, à partir de 9 heures, d’un atelier de partage sur le thème « Constitution et dépôt de dossiers de Candidature ». La rencontre se tiendra à l'Hôtel Ngor Diarama de Dakar.



Parallèlement, toujours en perspective de la présidentielle de 2024, la même formation sera destinée aux professionnels des médias le jour suivant à la maison de la Presse et pour la Société civile le 07 décembre à 9h à Axil Hôtel de Dakar.