« Consommer-local »: L’appel du ministre Maïmouna Dieye aux femmes entrepreneurs…

À l’occasion de la cinquième édition de la Foire Internationale des Produits Africains (FIPA), le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a réaffirmé la détermination du gouvernement à impulser une transformation systématique du secteur des produits africains.





Dans son discours, le ministre a souligné l’engagement indéfectible du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que du premier ministre, Ousmane Sonko. « Nous sommes déterminés à transformer notre secteur des produits africains, et cette transformation commence ici et maintenant », a-t-elle déclaré.





Madame Maïmouna Dièye a également profité de cette tribune pour lancer un appel aux femmes entrepreneurs. Elle a exprimé sa volonté de nouer des partenariats solides avec ces actrices du développement économique: « la femme est la source de développement. Elle est au cœur du processus de transformation de ces produits africains que nous devons porter et promouvoir ». Le ministre a insisté sur le fait que les femmes, par leur dynamisme et leur créativité, sont des piliers incontournables pour bâtir un avenir prospère pour le secteur des produits africains.