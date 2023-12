Conseil national de l'APR : Des jeunes mobilisés derrière Habib Niang séduisent le PM Amadou Bâ

Lors du conseil national de l'Apr organisé, ce 21 décembre, des militants et sympathisants du président du mouvement "And Suxxali Sénégal" / BBY, Habib Niang, ont tôt le matin investi les allées qui mènent chez le Premier Ministre et candidat de la coalition BBY. Le conseiller du PM, Habib Niang n'a pas lésiné sur les moyens pour servir de bouclier à leur candidat afin qu'une marée de jeunes l'accompagnent jusqu'au King Fahad où devait se tenir le conseil national.

En effet, il y avait une foule de jeunes déterminés avec des pancartes à l'effigie de Amadou Bâ et de Habib Niang. Dans une déclaration Habib Niang dira : "Nous restons concentrés et mobilisés jusqu'à la victoire finale au soir du 25 février 2024". À rappeler que pendant presque 10 tours d'horloge ses jeunes ont scandé les noms du PM et de leur leader Habib Niang pour réaffirmer leur engagement envers le candidat du Président Macky Sall.