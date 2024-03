Conseil des ministres de l’UEMOA : une croissance économique de 6,5 % du PIB attendue pour l'année 2024

La première session ordinaire du Conseil des ministres de l’UEMOA pour l'année 2024 s'est ouverte ce jeudi 28 mars 2024, sous la présidence du ministre de l’Économie et des Finances de la Côte d’Ivoire, par ailleurs Président du Conseil des ministres de l’UEMOA, Adama Coulibaly. Cette présente session se tient dans un contexte de poursuite de la croissance économique dans l’UEMOA malgré la conjoncture internationale peu favorable.

Lors de son allocution d'ouverture, le Président du Conseil des ministres de l’UEMOA a souligné que les perspectives économiques restent favorables même si elles demeurent tributaires de l’évolution de la conjoncture internationale, de la situation politique et sécuritaire au sein de l’Union ainsi que les effets du changement climatique. Pour l’année 2024, selon les projections de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), le PIB de l’UEMOA ressortirait à 6,5 %. À cet effet, il estime que cette accélération sera impulsée par la bonne tenue des productions extractives et manufacturières. "Nous saluons les résultats et perspectives intéressants dans notre zone et renouvelons nos félicitations aux autorités de l’UEMOA, de la BCEAO, à la BOAD, à l’AMF-UEMOA dont les efforts concourent à l’optimisation des stratégies mises en œuvre pour la configuration de nos économies", a déclaré Adama Coulibaly.

Concernant cette première session ordinaire, les membres du Conseil des ministres de l’UEMOA vont discuter de 10 points essentiels, notamment la situation économique et monétaire de l'UEMOA. Sur ce plan, les ministres vont examiner le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2023, présenté par la BCEAO.