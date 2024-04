Conseil des ministres: Le PM informe de la conception d’un projet de nouveau référentiel du dialogue social

Dans le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 24 avril 2024, il a été rapporté que " Le Premier Ministre a également informé de la conception d’un projet de nouveau référentiel du dialogue social conforté par les riches échanges tenus respectivement avec les organisations syndicales représentatives et patronales sous la houlette de Monsieur le Président de la République"



Ainsi, " Ces travaux aboutiront à une gamme de mesures devant permettre une baisse conjoncturelle du prix de denrées de première nécessité et un canevas pour la refondation du dialogue social prenant en compte notamment l’équité salariale, les engagements du Gouvernement, la sécurité des emplois et les droits et devoirs syndicaux", a-t-on ajouté.