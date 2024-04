Conseil des ministres : Le Chef de l'Etat ordonne la publication des rapports de la Cour des comptes, de l’IGE et de l’OFNAC des cinq (5) dernières années

Le président de la République a présidé ce mercredi 17 avril 2024 son second Conseil des ministres depuis son élection à la tête du pays. Lors de la séance, le Chef de l'Etat a ordonné la publication des rapports de la Cour des comptes, de l’Inspection générale d’Etat et de l’OFNAC des cinq (5) dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023).

Par ailleurs, Le Chef de l’Etat est revenu sur la politique de transformation de l’Administration publique. Ainsi, il a rappelé à cet effet les principes partagés du « JUB, JUBAL, JUBANTI », afin de bâtir une administration performante au service des Sénégalais et des intérêts du Sénégal.