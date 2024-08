Conseil constitutionnel: l’UMS rend hommage aux membres de la haute instance

Le Conseil constitutionnel a été honoré pour son rôle exemplaire dans la phase de transition démocratique. Ses membres ont été magnifiés pour l’excellent travail qu’ils ont abattu lors de la présidentielle. L’Union des Magistrats du Sénégal a exprimé sa reconnaissance, son respect et sa considération à l’endroit de tous les acteurs de la haute juridiction à l’occasion de la tenue de son assemblée générale ordinaire, ce 10 août, à Dakar.



« Tout le monde a constaté ce que les membres du conseil constitutionnel ont fait. Nous avons traversé des moments politiques difficiles et le Sénégal ne comptait que sur eux. Ils pouvaient statuer d’une manière qui pouvait aujourd’hui nous empêcher d’avoir cette paix que nous avons», a expliqué le président de l’UMS, Ousmane Chimère DIOUF.



Deux (2) magistrats ont également été distingués pour leurs services et leurs dévouement lors de l’assemblée générale ordinaire de l’UMS. Il s’agit de Madame Kairé Sow Fall née en 1951 à Tambacounda et qui est de la promotion de 1978. Elle a été Juge d’instruction du tribunal de Thiès, Juge intérimaire au tribunal de Dakar, Juge au tribunal régional de Kaolack, membre de l’OFNAC, entre autres fonctions qu’elle a occupées au sein de la magistrature.



Son collègue Boubacar Albert Gaye titulaire d’un Brevet de l’Ena en 1980 a également été honoré. Il a été Substitut du procureur près du tribunal de Ziguinchor,



Substitut auprès du tribunal de Dakar,



Directeur de cabinet au ministère de la Justice, Procureur général, Membre de l’OFNAC entre autres fonctions qu’il a eu a occupé durant sa carrière.