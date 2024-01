Conseil constitutionnel : Les 22 candidats qui doivent compléter leur parrainage

La première étape du contrôle des dossiers de parrainages s’est achevée ce vendredi. Au moment où ces lignes sont écrites, ces candidats à la recherche de compléments de parrainages se présentent successivement dans les locaux du conseil constitutionnel. Ils sont 23 au total. Il s’agit de:







Aliou Mamadou Dia (202 à Diourbel), Aly Ngouille Ndiaye (1009), Malick GAKOU (3.449), Me El Hadji Diouf ( Près de 4000 ), Bassirou Diomaye Faye (4.219), Mamadou Lamine Diallo (5.199), Idrissa Seck (5.800), Mouhamed Boun Dione (7.817), Elhadj Mamadou Diao (11.953), Serigne Mboup (13.000), Pape djibril Fall (13.000 et 03 régions), Serigne G. Diop (13.228 et 02 régions aussi à compléter…), Abdoul Mbaye (13.771), Elhadj Abdourahmane Diouf (13.792), Thierno Alassane Sall ( près de 14000), Souleymane Ndené Ndiaye (18.669), Aminata Touré (18.980 et 04 régions), Bougane Gueye ( 18996 ), Amadou Ly ( Près de 24.000 ), Rose Wardini (31.000), Amadou Seck et Aliou Camara