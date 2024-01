Conseil constitutionnel : La liste des candidats arrêtée à 21! les réclamations reçues les 15 et 16 janvier

Le Conseil constitutionnel vient de publier sa liste arrêtée à 21 candidats retenus après les parrainages. Il s’agit de Boubacar CAMARA, Cheikh Tidiane DIEYE, Déthie FALL, Daouda NDIAYE, Karim Meissa WADE, Habib SY, Khalifa Ababacar SALL, Anta Babacar NGOM, Amadou BA, Rose WARDINI, Idrissa SECK, Aliou Mamadou DIA, Serigne MBOUP, Papa Djibril FALL, Mamadou Lamine DIALLO, Mahammed Boun Abdallah DIONNE, El Hadji Malick GAKOU, Aly Ngouille NDIAYE, El Hadji Mamadou DIAO, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Thierno Alassane SALL.





Conformément aux dispositions de l'article 1. 127 du code électoral qui stipule que « le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat », le Conseil constitutionnel précise que dans les 48 heures suivant le jour de l'affichage, le greffe recevra les réclamations les lundi 15 et mardi 16 janvier 2024 de 8 heures à 17 heures. Le Conseil constitutionnel examine ces recours des candidats et statue sans délai. Il rappelle que ces réclamations seront déposées en dehors du délai fixé par l'article L.127 précité et que si, elles sont prématurées ou tardives, elles ne seront pas examinées.