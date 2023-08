Conflit à l’écurie Guédiawaye : Balla Gaye 2 menace fils de Balla « N'eût été Aziz Ndiaye, il allait le regretter! »

Dans un entretien accordé à Lutte TV, le lutteur a fait savoir qu’il avait autre chose à faire que de traîner n’importe où avec n’importe qui…

« Nous partageons le milieu de la lutte, nous devons en rester là. Je peux commercer avec tout le monde, mais je ne peux pas être l'ami de tout le monde. Ils m'ont trouvé dans le champ en train de cultiver. Au départ, l'école de lutte Balla Gaye comptait au maximum 4 personnes : Less 2, Baye Mandiaye, Commissaire et Balla Gaye 2. Tout le reste est venu après. C'est le cas d'Elton. Lamine Golo, c'est moi qui l'ai amené à l'écurie. Je ne badine pas avec l'école de lutte. Et, je vais régler le problème. J'ai avec moi les papiers de l'écurie. Mon homonyme, Baye Balla, devant témoins, m'avait confié l'écurie. Donc, tout ce qui tourne autour de l’école est entre mes mains. »

Malgré la tentative de régler le conflit de la part de « Lirou Diane » et autres bonnes volontés, Balla Gaye a fait savoir qu’il va régler le problème. « Pas de manière dictatoriale en tout cas. J'ai un héritage que je dois préserver. Je vais régler le problème dans la paix. Mieux vaut avoir 10 lutteurs corrects plutôt que 100 lutteurs qui n'ont aucune utilité pour l'écurie. Père Balla me le répétait souvent, tout le monde ne peut être lutteur. Et, j'ai été prévenu par mon homonyme (feu Balla Gaye 1.) C'est pourquoi certains propos ne me dérangent pas. Un jeune qui veut réussir doit obligatoirement écouter les conseils de ses grands frères, les respecter. Pourquoi me traiter de samba alaar alors qu'il n'osera jamais me le dire en face. C'est inadmissible. N'eût été Aziz Ndiaye, il allait le regretter. Personne n’ose tenir de tels propos sur moi sans que je ne le règle ! »

Balla Gaye 2 ne décolère toujours pas suite aux propos de « Fils de Balla » le traitant d’ingrat. Qualifié de « Samba alaar » par son poulain de l’écurie Balla Gaye 1, l’ancien roi des arènes, Balla Gaye 2 estime avoir été injustement traîné dans la boue alors qu’il ne doit rien à personne.