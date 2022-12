Concert « Show Of The Year » du rappeur Nit Doff : Le préfet de Dakar pose la barrière entre le rappeur et son public

Encore une interdiction émanant du préfet de Dakar, Mor Talla Tine. La 12e édition du célèbre concert « Show Of The Year » qui se tenait chaque année à Dakar au state Iba Mar Diop vient d’être refusée au rappeur Mor Tallah Guèye plus connu sous le nom de Nit Doff. Dans ses motivations du refus, le préfet évoque « un risque d’accidents ». « L’Infrastructure (le stade) ne présente plus toutes les garanties de sécurité pour un événement de cette dimension, en atteste d’ailleurs l’affaissement d’un pan du mur lors d’un combat de lutte tenu au mois d’octobre », justifie l’autorité territoriale qui se dit au regret de ne pas pouvoir donner une suite favorable à la requête du rappeur.



Ce dernier, rappelons-le, draine chaque année une foule immense avec des artistes et invités venus de toutes les contrées du Sénégal voire de l’étranger pour assister à cette manifestation culturelle...