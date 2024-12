Communication et Transports : Des secteurs en repli

Les services de communication et de transport se sont démarqués par une baisse notable des prix en octobre 2024, selon l'ANSD. Les services de communication ont reculé de 1,7 %, reflétant une réduction des coûts dans deux sous-segments majeurs :



Les services de téléphonie, en baisse de 1,9 %, liée à une intensification de la concurrence sur le marché des télécommunications.



Les matériels de téléphonie et de télécopie, dont les prix ont diminué de 1,4 %.





Dans le secteur des transports, les prix ont baissé de 0,3 %, principalement en raison de la chute des tarifs du transport aérien (-8,4 %). Cette baisse s’explique par une réduction des flux touristiques et des ajustements tarifaires saisonniers