Commune de Rosso Sénégal : Les populations réclament de l’eau et des financements pour les femmes et les jeunes

Les habitants de cette localité ont interpellé les autorités gouvernementales sur leurs préoccupations dont les plus importantes sont le manque d'eau potable, mais aussi l'urgence et la nécessité d'octroyer des financements aux femmes et aux jeunes pour des activités génératrices de revenus.



Des doléances qui ont été soumises à l'ambassadeur et responsable APR Abou Diallo président de AM JAM, venu sceller une union sacrée avec Kader Gaye de RAMPAR pour une meilleure prise en charge des besoins des populations de cette commune frontalière avec la Mauritanie.



Le représentant des Consulats en Europe a rassuré les résidents de Rosso Sénégal après avoir donné l'assurance que le message sera transmis à Mansour Faye le ministre de l'hydraulique en ce qui concerne l'adduction d'eau potable en qualité et en quantité au niveau de toute la localité, mais également à la première dame Marième Faye Sall pour les financements sollicitées par les femmes et les jeunes qui ne demandent qu'a être soutenus financièrement pour promouvoir des activités rémunératrices de revenus.



À la suite du président du mouvement AM JAM, Kader Gaye le responsable apériste qui a organisé ce meeting d’échanges et de remobilisation des militants au niveau de cette zone, a salué l'entente et la communion qui existent entre responsables de cette commune, avant de réitérer son engagement à se battre avec son équipe pour la réélection de Macky Sall en 2019...