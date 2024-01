Combat contre Macky et son régime : Bougane, Mimi et le Dr Abdourahmane Diouf en ordre de bataille

Ils s’appellent « les spoliés du parrainage ». Aminata Touré, Présidente de Mimi2024, Abdourahmane Diouf, président de la coalition Abdourahmane 2024 et Bougane Guèye Dany, leader de la coalition Guem Sa Bop, ont tenu une conférence de presse conjointe pour interpeller l’opinion sur leur cas, notamment au niveau du Conseil Constitutionnel qui a jugé leurs dossiers, pas complets pour passer le cap du parrainage.



L’ancien premier ministre Aminata Touré qui a pris la parole en premier, dénonce : « Nous avons tous les mêmes problèmes. C’est un véritable tripatouillage et une manipulation de nos parrains. Nous devons nous unir face à Macky Sall et ses hommes. Ils ne nous reste plus beaucoup de temps. Juste 45 jours. Au Sénégal, nous devons établir les responsabilités. Nous ne devons pas rester les bras croisés », martèle la présidente de Mimi 2024 recalée lors de la deuxième phase du contrôle des parrainages.







Le Dr Abdourahmane Diouf d'enchaîner qu'il est d’abord nécessaire de faire part de cette démarche avec Bougane et Aminata Touré pour faire face à Macky Sall. « Nous avons su que ce n’est pas une compétition, mais nous sommes dans une logique d’unité de combat… », a servi le leader de Awalé qui permet dans la foulée, à Karim Ly, l’informaticien de son parti de donner des détails concernant certaines observations générales sur le contrôle de la régularisation du parrainage de la « Coalition Abdourahmane 2024 ». Une démonstration qui fera dire au technicien que le leader de AWALÉ a obtenu au second tour, 46.402 parrains avec un surplus d'au moins 2.000 signatures.







Le candidat recalé qui reprend la parole n’a pas également manqué de dénoncer ce fichier pas encore à la disposition des candidats. Mais surtout, les irrégularités dans le système qu’ils ont, en tant que candidats, notés au conseil constitutionnel. « J’appelle tous les recalés à se retrouver au conseil constitutionnel pour déposer tous les recours et individuellement. Ils sont en train de saboter la République. Je lance un appel à nos amis de Pastef. Car, Bassirou Diomaye Faye est en danger. Nous sommes les misérables du parrainage, mais je tiens à rappeler que c’est nous qui allons faire gagner cette élection… », conclut l’ancien porte-parole d’Idrissa Seck.







Pour sa part, le patron de Guem Sa Bopp considère qu’il n’est point opportun de parler du parrainage. Cela ne servirait à rien d’y revenir. « Je ne ferai plus de recours. Pas parce que je ne suis pas résilient, mais parce que je connais bien ceux qui sont en face… le combat ne fait que commencer. C’est pas une bataille juridique qui fera reculer ces gens en face. Il nous faut nous organiser », a déclaré Bougane Guèye Dany. Ces « spoliés de parrainages » entendent serrer les coudes et s’unir pour faire reculer Macky Sall, disent-ils, « comme il l’a fait pour le troisième mandat... »