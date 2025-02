Combat Ama Baldé vs Franc – Force, puissance et technicité : qui est vraiment le plus prêt ?

À l'approche du grand duel entre Franc et Ama Baldé, Zale Lo, ancien lutteur et expert de l’arène sénégalaise, n’écarte pas la possibilité d’un KO, mais il reste convaincu que le combat se jouera principalement sur la stratégie. Selon lui, les deux lutteurs sont bien préparés et ne prendront aucun risque de s'exposer à une défaite cuisante. « Ce sera un combat rude où chaque lutteur devra être précis et éviter toute faille, car une erreur pourrait coûter cher. Ce combat ne sera pas une simple bagarre ; il sera l’affrontement de deux experts », prédit Zale Lo. Il souligne que derrière chaque combattant, il y a un staff technique de haut niveau qui n’hésitera pas à corriger la moindre imperfection. Pour lui, ce n’est pas la force brute qui fera la différence, mais la stratégie et la finesse de chaque mouvement.



Après avoir observé les open presse des deux lutteurs, Zale Lo pense que Franc est physiquement plus imposant, mais il rappelle que la véritable force réside dans l’intérieur. « Personne n’a jamais humilié Ama Baldé ; même lorsqu’il est terrassé, c’est souvent à cause de ses propres erreurs », précise-t-il. Selon l’expert, malgré la popularité de Franc et l'idée qu'il serait le plus fort, l’issue de ce combat dépendra avant tout de la capacité de chacun à garder son calme et à exécuter une stratégie parfaite. Le jour J, ce sera donc un combat de maîtres où la moindre erreur pourrait faire basculer le résultat. Qui de Franc ou d'Ama Baldé sortira vainqueur ?