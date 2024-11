Colloque International du CHEDS 2024 : "Nous avons ici tous les ingrédients pour trouver des solutions durables..." (Mayé Sy Seck, spécialiste en sécurité urbaine)

Spécialiste en sécurité urbaine et membre du Forum scientifique du Cheds, Madame Mayé Sy Seck est revenue sur l'objectif général du colloque International du CHEDS, dont le thème général est "Souveraineté et sécurité en Afrique et au Sahel : Pour des solutions durables".



"Nous sommes aujourd'hui à un tournant où nous avons une organisation continentale, notamment la Cedeao qui est fragilisée et aujourd'hui, nous avons aussi des revendications souverainistes par ci et par là. Et tout cela mis en concordance avec le développement de nos États et avec l'exploitation et la gestion des ressources naturelles nécessitent pour les Etats africains de se poser des questions liées à leurs souverainetés, mais une souveraineté qui soit pensée en cohérence avec le développement de notre unité régionale parce que nous tenons tous à la réussite de la Cedeao", fait-elle savoir en marge de la cérémonie d'ouverture du Colloque.