Collaboration Russo-malienne: « la Russie a été le 1er partenaire militaire du Mali. » (Mouhamadou Diouara, Mali).

Intervenant, ce jeudi 30 mai, dans l’émission de Dakaractu « En Ligne », le président de l’Union des jeunes pour la paix et la nation Africaine (UJPNA), Mouhamadou Diouara a rappelé les liens qui unissent son pays le Mali à la Russie après la renonciation avec la France.



« Il ne faut pas le voir en termes de : le Mali a renoncé à la France et s’est tourné vers la Russie parce que quand on prend les faits, le Mali a un partenariat traditionnel avec la France, mais aussi un partenariat traditionnel avec la Russie. Depuis l'accession du Mali à l'indépendance, la Russie est l’un de nos premiers partenaires. Pour les questions militaires et les questions de défense, la Russie a été le premier partenaire militaire du Mali. Et la Russie avait des bases militaires au Mali. Je me rappelle à mon enfance, c'est dans le camp des russes à Gao que nous partions regarder des films parce qu'à l'époque la télévision n'était pas arrivée à Gao. Ça c’est important à savoir», a précisé le chef de la Mission d'appui à la Réconciliation nationale du Mali. Mouhamadou Diouara a également tenu à préciser sur le plan matériel que l’armée malienne a depuis toujours été outillé grâce à un partenariat avec le pays de Vladmir Poutine.



« Deuxièmement, il faut savoir que 60 à 70% du matériel militaire de l'armée malienne depuis toujours a été du matériel russe. Et que les pilotes du Mali ont toujours été formés en Russie parce que ça date depuis la création de la compagnie Air Mali quand le Mali avait demandé à la France de former les pilotes (…) c'est avec la Russie qu'on a pu former les pilotes et ouvrir la compagnie Air Mali, qui est la première compagnie aérienne d'un pays africain noir. Et depuis, les pilotes maliens sont formés en Russie. Donc, le partenariat avec la Russie n'est pas né à travers la crise avec la France », a expliqué la personnalité malienne. A en croire à Mouhamadou Diouara, le Mali a souhaité changer la forme de collaboration avec la France pour aller dans une collaboration plus horizontale, gagnant-gagnant et reviser un certain nombre de choses.