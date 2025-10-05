Colère à Ouest Foire : les mécaniciens accusent le maire de Yoff de vouloir les sacrifier pour un stade

Les mécaniciens de Ouest Foire sont vent debout contre le maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samb, qu’ils accusent de vouloir les déguerpir sous prétexte de construire un stade sur leur site d’activité. Selon eux, il est incompréhensible qu’on veuille remplacer un espace de travail qui fait vivre des centaines de familles par un lieu de loisir. “Comment peut-on chasser des pères de famille qui forment des apprentis et participent à l’économie locale pour faire un terrain de jeu ?”, s’indigne leur porte-parole.







Le collectif appelle le maire à revoir sa copie et à transformer ce site en zone d’activités artisanales modernes, comme le prévoyait le projet gouvernemental initial. Ils rappellent que le foncier de Ouest Foire appartient à l’État et que les artisans, en tant que citoyens sénégalais, ont droit à une part équitable. “Nous refusons toute communication trompeuse. Si le maire veut vraiment le développement, qu’il construise des ateliers modernes, pas des stades sur le dos des travailleurs”, ont-ils lancé, sous les applaudissements de leurs collègues venus en solidarité.

