Coalition Jam Ak Njariñe de Amadou Bâ- Choix " contesté" de Aly Mané comme tête de liste: Vers un "vote sanction" de l'AFP à Nioro

La décision de Amadou Bâ de choisir Aly Mané, tête de liste départementale

de la coalition Jam Ak Njariñe à Nioro ne trouve pas un écho favorable dans les rangs de l'Afp. Ainsi, le fait que Amadou Bâ ait zappé le candidat de Moustapha Niasse dans ce département, Monsieur Alassane Mbaye( Maire de Porokhane), en faveur de Aly Mané, est vivement contesté au sein de l'Alliance des forces du progrès(Afp). En effet, les alliés de Amadou Bâ ont pris la décision de voter massivement contre la liste Jamm ak Njariñe dans cette partie du pays. Et dans les prochaines heures, ils ont prévu de se rencontrer afin d'uniformiser cette décision qui est de faire un vote sanction. Ainsi, des audios qui circulent présentement témoignent de la forte saignée qu'une telle décision pourrait engendrer envers cette alliance( Jam Ak Njariñe). Il a été rapporté que le président Moustapha Niasse serait dans tous ses états. Et que la décision de Amadou Bâ est considérée comme un non respect des engagements qui auraient été pris lors des pourparlers...