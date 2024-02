Coalition Diao2024 : Mame Boye Diao(candidat) " je suis pour la décrispation du climat politique...projeter vers l'inconnu avec ce dialogue..."

A la suite de l'interview du Président Macky Sall accordée à la presse nationale, Mame Boye Diao candidat de la coalition Diao2024 s'est prononcé sur cette sortie. Ainsi, ce dernier salue la décrispation du climat politique mais reste sceptique sur le dialogue. Selon, lui ce dialogue c'est comme " se projeter vers l'inconnu".



A l'en croire " je suis pour la décrispation du climat politique pour une paix durable dans le pays. En ce sens, je suis pour la libération de détenus et l'ouverture des universités publiques." Cependant , il précise " pour l'amnistie, il faut qu'on la revoit par ce qu' elle aura enseveli beaucoup de choses qui devraient être éclaircies par la justice comme les morts lors des manifestations."



Dans la foulée, il poursuit " j'attendais le devoir d'objectivité de la part du président de la République lors de son interview. Ainsi, en prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, le président de la République devrait dire avec fermeté que les 19 candidats retenus par le Conseil vont continuer la présidentielle." A ce titre, il soutient " il devrait s'aligner sur la décision du Conseil constitutionnel en disant qu'il ne peut pas remettre en cause ces décisions. En ce sens, je pense que le Président en acceptant la décision du Conseil dit qu'il va organiser la présidentielle dans une paix sociale."



A cela, il ajoute "je m'attendais à ce qu'il annonce la libération de Bassirou Diomaye Faye même s'il doit bénéficier d'une liberté provisoire. Actuellement, c'est comme si on va se projeter vers l'inconnu avec ce dialogue..."



Madou Diallo