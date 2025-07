Clôture de la réunion du parlement de la CEDEAO : les parlementaires adoptent un projet basé sur un écosystème éducatif numérique harmonisé

Pendant cinq jours, la capitale sénégalaise a abrité des réflexions stratégiques autour de l’intégration du numérique dans les systèmes éducatifs ouest-africains. Les panels et communications ont permis de dresser un diagnostic sans complaisance : infrastructures insuffisantes, déficit de formation des enseignants, et fragmentation des politiques éducatives.Face à ce constat, les parlementaires ont souligné la nécessité d'une coopération régionale accrue. Ils ont plaidé pour l’élaboration de plans numériques nationaux, adossés à des objectifs chiffrés et des financements pérennes, afin d’assurer l’accès équitable aux technologies éducatives, notamment dans les zones rurales.Par ailleurs, les participants ont insisté sur l’importance de renforcer les capacités locales en innovation, de soutenir les Espaces Numériques Ouverts (ENO), et de promouvoir un environnement numérique sécurisé, inclusif et respectueux de la souveraineté des États.En outre, un plaidoyer fort a été formulé pour une augmentation significative des budgets alloués à l’éducation, conformément à la norme internationale de 20 % du budget national. Cette mesure est jugée cruciale pour garantir l’efficacité des réformes numériques et l’équité dans l’accès au savoir.Enfin, les recommandations incluent la création d’un cadre réglementaire sur l’usage responsable des technologies, y compris l’intelligence artificielle, ainsi que la promotion de l’éducation aux médias comme compétence citoyenne.Ainsi, la rencontre de Dakar marque un tournant : celui d’une CEDEAO décidée à passer du statut de consommatrice passive à celui d’actrice souveraine de la transformation numérique de son système éducatif.