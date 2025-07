Classement FIFA: le Sénégal 2ème derrière le Maroc en Afrique et 18ème mondial

Le nouveau classement masculin FIFA/Coca-Cola publié jeudi souligne la belle progression du Sénégal sur le plan international. Les Lions de la Teranga avancent d’un rang, se hissant à la 18 place mondiale avec 1 635,10 points, tout en consolidant leur statut de deuxième meilleure nation africaine, juste derrière un Maroc toujours bien installé à la 12ᵉ place mondiale.



Ce gain de points s’explique en grande partie par une brillante performance: une victoire éclatante 3-1 contre l’Angleterre, actuelle quatrième mondiale, lors d’une rencontre amicale tenue à Londres le 10 juin dernier. Un exploit salué dans le monde du football, qui a renforcé la réputation de l’équipe dirigée par Pape Thiaw.



Le match nul contre l’Irlande (1-1) n’a pas entamé la dynamique sénégalaise. Grâce à une constance admirable et à une stratégie bien huilée menée par la Fédération sénégalaise de football, le Sénégal reste solidement ancré dans le top 20. La force de cette équipe repose notamment sur une génération talentueuse évoluant dans les plus grands clubs européens.





En Afrique, le Maroc maintient son leadership et sa position mondiale de 12ᵉ avec 1 698,72 points, fort de ses récentes victoires contre la Tunisie et le Bénin. L’Égypte complète le trio de tête, suivie par l’Algérie, le Nigeria, et une Côte d’Ivoire rétrogradée à la sixième place sur le continent.