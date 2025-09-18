Classement FIFA de septembre 2025 : le Sénégal conserve sa place (18ème), l’Espagne détrône l’Argentine

Le classement FIFA de septembre 2025, publié ce jeudi 18 septembre, marque un changement majeur au sommet : l’Espagne, portée par une invincibilité de 22 matches et des victoires convaincantes en éliminatoires de la Coupe du monde (6-0 en Turquie, 3-0 en Bulgarie), reprend la première place pour la première fois depuis 2014 . La France profite également du recul de l’Argentine, championne du monde en titre, pour grimper au 2e rang, devançant d’extrême justesse les Albicelestes (1870,92 points contre 1870,32) .



En Afrique, le Maroc confirme sa domination continentale en gagnant une place (11e mondial avec 1706 points), devançant désormais l’Allemagne . Le Sénégal, quant à lui, maintient sa 18e place mondiale et reste le deuxième pays africain, derrière les Lions de l'Atlas, mais devant l’Égypte (35e) et l’Algérie (38e). Les Lions de la Téranga, avec 1645 points, consolident ainsi leur statut de vice-leaders du football africain.





Alors que la Coupe du monde 2026 approche, ces ajustements reflètent les dynamiques en cours : l’Europe renforce sa présence en tête, tandis que le Sénégal, solide, reste un acteur clé du paysage footballistique africain.