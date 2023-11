Classement FIFA : Le Sénégal perd six points après la trêve internationale de novembre…

Les deux journées des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026 sont passées par là. Malgré la victoire face au Soudan du Sud (4-0) le 18 novembre et le nul concédé contre le Togo (0-0) trois jours plus tard, le Sénégal n’a pas évolué dans le classement FIFA. Au contraire les Lions sont toujours 20eme au général et 2eme en Afrique, derrière le Maroc.

De plus, les hommes d’Aliou Cissé, ont laissé filer six points, selon le calcul effectué par l’instance internationale de football. Le 26 octobre dernier, Le Sénégal comptait 1600.82 points suite à sa victoire (1-0) sur le Cameroun en rencontre amicale. Un mois plus tard, les champions d’Afrique en titre se sont vus retirer 6,5 points et se retrouvent avec 1594,31 unités. Contrairement aux marocains qui ont glané 3,2 points ce qui hausse leur total à 1661,69 points.

Revenant au Sénégal, la victoire sur une très faible sélection du Soudan du Sud n’aura finalement pas pesé lourd, vu les critères de calcul de l’algorithme. Par contre, il semblerait que le match nul face aux éperviers Togolais ait coûté assez cher aux Lions. Une petite contre-performance pour le Sénégal qui a pour ambition de reprendre la première place en Afrique voire d’intégrer le top 10 mondial.

Le top 10 africain :

Maroc (13e au niveau mondial)

Sénégal (20e )

Tunisie (32e)

Algérie (33e)

Égypte (35e)

Nigeria (40e )

Cameroun (43e)

Mali (47e)

Côte d'Ivoire (52e)

Burkina Faso (56e)