Clarification : Krépin Diatta n'a jamais fait de déclarations sur l'arbitrage « corrompu » après l'élimination du Sénégal

Suite à la défaite du Sénégal face à la Côte d'Ivoire en huitième de finale, certains membres de l'équipe sénégalaise ont critiqué l'arbitre. Lors d'une interview en zone mixte, le défenseur sénégalais Krépin Diatta s'est exprimé avec véhémence et a remis en question certaines décisions qu'il a jugées litigieuses, notamment un penalty non accordé à Ismaïla Sarr selon lui…

« Tout le monde a vu ! On ne peut pas décider du sort d'un pays de cette manière. C'est incompréhensible ! Vous parlez de l'arbitrage ? Bien sûr ! Dans ce cas, il faut consulter la VAR pour accorder un penalty. Un joueur qui fait une chevauchée de 40 mètres, qui se trouve devant et qui tombe dans la surface adverse, et ils ne veulent pas consulter la VAR ? Je suis désolé, mais c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais ils ont saboté notre compétition », a-t-il déclaré avec fermeté.

Ces déclarations témoignent de la frustration ressentie par Krépin Diatta et certains membres du staff sénégalais dont Aliou Cissé et l’ancien attaquant, El Hadj Diouf qui s’est aussi exprimé dans ce sens après cette surprenante défaite.