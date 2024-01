Civisme et élection : La Cosydep outille les élèves primo votants pour la présidentielle de 2024

2/3 des élèves des lycées ont 18 ans ou plus, ils sont donc de potentiels électeurs. Ceci fait d’eux à la fois des cibles et des acteurs d’une élection. D’où l’importance de les préparer à jouer un rôle actif et positif à la présidentielle du 25 février 2024. C’est l’objectif que s’est fixé le projet ‘’Education civique et électorale : Lycée modèle de la citoyenneté et du civisme (ECE-LM2C)’’.



Le projet, qui a déjà déroulé des activités similaires lors des élections locales du 23 janvier 2022 suivies des législatives du 31 juillet 2022, compte se déployer dans 5 lycées de la région de Diourbel que sont le Lycée Scientifique d’excellence, le Lycée d’enseignement général, le Lycée de Mbacké, le Lycée de Bambey et enfin le Lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké. Le lancement a eu lieu le vendredi 26 janvier, en présence du gouverneur de Diourbel, de l’inspecteur d’académie, des proviseurs des lycées ciblés, des enseignants encadreurs, des présidents de gouvernement scolaire, entre autres autorités et parties prenantes.



Le gouverneur a salué l’intervention qui vient à son heure, du fait de la particularité de ces élections avec une vingtaine de candidats et un président qui organise sans être prétendant. Ainsi, il a exprimé sa disponibilité à appuyer l’initiative, son souci de protéger davantage l’école, tout en rappelant aux élèves qu’ils sont surtout attendus sur leurs résultats scolaires.



Directeur exécutif de la Cosydep, Cheikh Mbow explique qu’il urge de « renforcer l’engagement positif des élèves, jeunes électeurs et notamment les primo votants, qui représentent 2/3 de la population des lycées ».



Le coordonnateur de la COSYDEP Diourbel, Mamadou Sarr, quant à lui, a précisé que ce programme ‘‘vise aussi à renforcer les élèves primo-votants à se mobiliser par des messages qui exhortent au civisme et à la citoyenneté ’’.



Prenant la parole, Abdourahmane Sall, président du gouvernement scolaire du lycée scientifique d’excellence de Diourbel, a magnifié l’initiative en rappelant que les élèves ont leur mot à dire sur la chose politique, d’autant qu’ils sont majoritaires.



La Cosydep et ses partenaires espèrent ainsi booster l’intérêt et les capacités d’intervention des élèves ciblés « sur des questions clés liées aux modalités de chaque étape du processus électoral et au comportement de l’élève électeur en lien avec la citoyenneté, la non-violence, l’utilisation des Réseaux Sociaux ».



Pour y arriver, la Cosydep compte déployer une panoplie d’outils. Il s’agit de supports et de messages qui engagent le jeune électeur à participer de façon effective et responsable au processus électoral, dans la citoyenneté et la non-violence.



Il est ainsi prévu des causeries dénommées « Jotaayu jeunes », des prestations théâtrales « Mankoo Wote Ji » ouvertes aux candidats, des ‘‘Dox Daje Wote Ji’’ ou tournées de distribution de supports dans des lieux publics. À cela s’ajoute un panel d’échanges destiné à auditionner les candidats sur leur programme, vision et ambition pour l’éducation.