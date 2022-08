Cités « Mbackiou et Cheikh Amar » : les habitants dénoncent des tentatives d’accaparement illégal de leurs espaces communs

À la cité Mbackiou Faye, c’est avec un discours ferme et vigoureux que la représentante des habitants de la cité, Madame Fatou Ndiaye, a déploré les actes irresponsables de leur promoteur.

Pour elle, Mbackiou Faye ne doit et ne peut pas utiliser l’unique poche restante de la cité pour y ériger quatre immeubles R+10. Et pourtant, les autorisations ont déjà passé toute l’administration et ne restent que la validation du maire ou du préfet.

Mais pour les habitants, cela devrait être contesté, car cet espace est une nécessité pour les enfants, mais aussi pour les adultes de la cité.

Un même problème qu’a pu aussi dénoncer un des membres du collectif des habitants de la cité Cheikh Amar.

Toutefois, après avoir écrit à l'ensemble des autorités administratives et au président de la République, ce collectif compte prendre à témoin l’opinion nationale, mais aussi exposer ce problème au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké...