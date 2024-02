Cité par Karim Wade: Boubacar Camara dément toute implication pour une prétendue libération de Sonko

Le candidat à la présidentielle Boubacar Camara a balayé d’un revers de main les affirmations de Karim Wade qui, dans un tweet, le citait comme médiateur pour la libération de Ousmane Sonko. « Je félicite toutes les personnes, qui depuis maintenant 8 mois qu'il est en prison, officient sans relâche et dans la plus grande discrétion pour sa (Ousmane Sonko) libération: Pierre Goudiaby Atepa, Alioune Tine, Seydi Gassama, Boubacar Camara et d'autres… » disait Karim Wade. Mais Boubacar Camara préfère battre le fer tant qu’il est chaud. « Dans un récent tweet, vous m’avez mis dans le lot de ceux qui « officient sans relâche et dans plus grande discrétion » pour la libération du Président. Même si je ne comprends pas la motivation de cette sortie, j’ose espérer, vous connaissant relativement bien, que vous l’avez fait de bonne foi, sans aucune volonté de diffuser des informations infondées » rectifie l’ancien directeur général de la douane qui affirme sans ambages n’avoir engagé aucune discussion ni négociation avec le Président ou son gouvernement en vue de la libération du Président Ousmane Sonko et des autres détenus politiques. »