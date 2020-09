Cité Sotrac de Keur Massar : La grande Mosquée inondée, les fidèles confus, interpellent l'État...

Depuis Samedi dernier plusieurs localités à Dakar ont été envahies par de grosses pluies causant beaucoup de préjudices. D'ailleurs, Keur Massar qui reste l'une des localités les plus touchées baigne toujours dans les eaux. À la Cité Sotrac, les deux grandes mosquées n'ont pas échappé à ces inondations, provoquant ainsi une vive colère des populations qui peinent encore à effectuer leurs prières.



"Personne n'est venu nous soutenir. Depuis les précipitations de Samedi dernier, les eaux sont toujours au même niveau et rien n'a changé depuis", confie Mr Ly, un des habitants de la localité. Il déplore également cet attentisme de l'État, car le maire ayant des moyens limités, il ne peut intervenir pour vider la mosquée de ces eaux de pluie.



À rappeler qu'à Keur Massar plusieurs zones sont complètement envahies par les eaux, et les populations sous le choc, attendent toujours une réaction en réponse à leurs préoccupations.