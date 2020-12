Choc Eumeu Sène / Lac 2 : Un problème de "marabout" oppose les deux lutteurs.

Le duel ne fait que commencer entre Eumeu Sène, tête de file de l'écurie Tay-Shiguer et Lac de Guiers 2 de l'écurie Walo. En effet, l'acte 3, ficelé par le promoteur Gaston Mbengue ne cesse de passionner les amateurs de la lutte.

Mais hormis les clashs entre les deux lutteurs, un problème beaucoup plus complexe opposerait les deux lutteurs.

En effet, c'est lors d'une conférence de presse organisée ce samedi 19 décembre 2020, par le collectif 100 % Guédiawaye, que le lutteur 50 Cent a livré le fond du problème qui oppose les deux lutteurs : des propos discourtois devant un marabout auraient été tenus par l'un des lutteurs vis-à-vis de l'autre.



Selon lui, « Eumeu Sène a dénigré Lac 2 auprès d'un marabout commun aux deux. Ce qui fait que Lac 2 n'arrive même plus à joindre ce marabout ».



Ces accusations ont finalement instauré une atmosphère délétère et assez musclée entre les deux protagonistes, au point que le leader de l'écurie Tay-Shiguer est sorti pour nier les faits. Toutefois, dans un souci d'apaisement, le lutteur 50 cents en appelle à la modération chez les supporters des deux camps, ne serait-ce que pour donner une image plus rassurante de notre sport roi...