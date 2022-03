Chérif Blondin Ndiaye, Préfet de Guédiawaye : « Nos infrastructures sportives ne répondent plus aux normes »

Un atelier initié par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds) a réuni, ce vendredi, un parterre large de hauts gradés, journalistes, autorités administratives et forces de l’ordre pour réfléchir sur le thème : « Sécurité, sûreté et gestion des grands évènements sportifs ».



Le modérateur a fait intervenir le Préfet du département de Guédiawaye sur l’état des infrastructures sportives, les violences dans les stades et notamment les jets de projectiles à l’occasion des matches de Navétanes.



Chérif Blondin Ndiaye n’a pas manqué d’évoquer un manque cruel de stades aux normes. L’administrateur civil est persuadé que « les Navétanes ne disposent pas de stade aux normes de sécurité ». Il aimerait voir sortir de terre des enceintes avec « un dispositif de sécurité adapté ».



Le Préfet se désole du fait que « peu d’infrastructures satisfont à ces exigences », notamment pour « le nombre de personnes prévues dans les tribunes ». « Nos infrastructures sportives ne répondent plus aux normes. Le nombre de personnes entrant serait plus important que prévu. Les bâtiments datent de 30 ou 40 ans », regrette-t-il.