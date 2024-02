Cheikh Tidiane Dièye se radicalise : « Je me battrai de toutes mes forces pour que Macky Sall quitte le pouvoir! »

Membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Cheikh Tidiane Dièye, invite ses camarades à ne pas fléchir face au régime de Macky Sall : « Nous allons continuer ce combat contre l’injustice et cette forfaiture de Macky Sall et de ses hommes.



Personnellement, je me battrai de toutes mes forces pour que Macky Sall quitte le pouvoir », confie-t-il devant la presse ce matin. Pour le candidat et président de Avenir / Sénégal Biñu Beugg, accepter d’être dominé par Macky Sall reviendrait à se résigner et trahir les générations futures.