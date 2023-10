Cheikh Tidiane Dièye, membre de la conférence des leaders de YAW : « Ousmane Sonko sera candidat que Macky Sall se le tienne pour dit »

Membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan, Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur de « Avenir Sénégal Bi Nu beug » a dénoncé ce qu’il appelle un « dilatoire pour nous faire perdre du temps et faire dérouter la stratégie de Ousmane Sonko parce que cette stratégie a été imparable » lance-t-il.



Après le refus de l’accès à la direction générale des élections du mandataire d’Ousmane Sonko, M. Dièye explique la pléthore de candidats qui ont récupéré leurs fiches de parrainages envoyés par le parti dissout d’Ousmane Sonko. « Vous avez vu que lorsqu’il a été dit qu’il n’est pas candidat, beaucoup de candidats de notre coalition se sont présentés et ils sont perdus ».



Il poursuit pour dire que « maintenant ce qu’ils veulent, c’est retarder le plus longtemps possible pour que nous n’ayons pas le temps de nous organiser. Ça sera peine perdue. Ousmane Sonko doit être candidat. Ousmane Sonko sera candidat. Il faut que Macky Sall se le tienne pour dit. Tout le reste c’est de l’arbitraire et ça abîme l’image de notre pays dans le monde. Nous sommes la risée des pays de la CEDEAO, de tous les démocrates du monde, des institutions internationales » regrette-t-il.