Cheikh Tidiane Dièye, candidat à la présidentielle : « Nous assumons et revendiquons notre alliance au Pastef… »

Dans un point de presse tenu ce jeudi, le président du mouvement « Avenir Sénégal Bi ñu Bëgg », a tiré à boulets rouges sur l’actuel Premier ministre et candidat de la majorité. Cheikh Tidiane Dièye, qui a été porté candidat par l’entité « Président Binu Bëgg » regroupant des personnes indépendantes, a voulu battre en brèche, la décision de la coalition Benno Bokk Yakaar de faire une réclamation concernant sa candidature. C’est Amadou Bâ qui a fustigé « l’appartenance à une entité politique dissoute, la production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel, une coalition irrégulièrement constituée et la non appartenance au parti ou à la coalition qui a investi Cheikh Tidiane Dièye. »



Mais d’après le candidat qui apporte sans concession sa réplique, son alliance au parti Pastef est bien assumé. D’ailleurs, le candidat semble toujours croire à la participation de Ousmane Sonko à cette élection présidentielle. « Avenir Sénégal Binu Bëgg » n’est pas un parti, d’après le candidat Cheikh Tidiane Dièye qui fait savoir également, qu’il n’est point partisan du parti dissous. « Je suis un indépendant. Le 16 décembre passé, des membres totalement indépendants appartenant au mouvement Avenir Sénégal Binu Bëgg, ont tenu une assemblée générale. Ils ont décidé, à travers cette entité dénommée « Président Binu Bëgg » pour m’investir comme candidat. Le Conseil Constitutionnel accepte ma candidature, mais paradoxalement, Amadou Bâ et sa coalition ont décidé de faire des contestations qui n’ont aucun sens… », regrette Cheikh Tidiane Dièye considérant que seul le peuple souverain a le droit de choisir son dirigeant. « Nous, en tant qu’acteurs politiques, nous nous battons pour aller vers cette transformation voulue de ce système », précise le candidat rappelant que le Sénégal ne doit aucunement demeurer une juxtaposition d’individus et de société, mais une nation unie, intégrée et avec des croyances fortes.