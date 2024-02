Cheikh Ndiguel Lo exige la libération des détenus politiques

A la suite des chanteurs et artistes, Youssou Ndour, Awadi, Ndongo D, qui se sont indignés de la décision du chef de l'Etat Macky Sall du report du scrutin présidentiel à 24h du démarrage de la campagne électorale. C'est au tour de Cheikh Ndiguel Lô, Artiste-musicien de dénoncer le report de l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024. "Non au dialogue !

Non au report. Nous voulons maintenir la date du 25 février pour l'élection présidentielle au Sénégal. Nous exigeons la libération des détenus politiques", a écrit le chanteur sur la page X (ex Twitter).