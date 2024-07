Cheikh Modou Kara Mbacké : « Ousmane Sonko, Lima Xam Ci Moom… »

Le guide spirituel et président du Parti de la vérité pour le développement (Pvd) n’a pas manqué l’occasion d’aborder le sujet concernant le nouveau régime qui a « déboulonné » Macky Sall et ses hommes! Cheikh Modou Kara Mbacké après avoir donné la recette à Ousmane Sonko et Diomaye Faye pour une marche rapide vers ce développement tant attendu, se tourne vers son auditoire pour leur expliquer ce qu’il pense de ce nouveau régime. Le guide spirituel dont le cœur « ne bat que pour Cheikh Ahmadou Bamba » dit connaître Ousmane Sonko mieux que le président Bassirou Diomaye Faye. « Je maîtrise très bien même la personne d’Ousmane Sonko pour vous parler de lui…nous devons les soutenir parce qu’ils en ont besoin », a t-il déclaré lors de sa prise de parole devant le public venu assister à la cérémonie de dédicace du livre « Phénoménal Général Kara » écrit par son épouse Sokhna Dieng Mbacké.