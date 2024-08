Cheikh Dieng brandit des documents et accuse Cheikh T. Dièye d’avoir négocié par entente directe avec VICAS ET DELTA

La Conférence de presse du Dr Cheikh Dieng a été l’occasion pour se prononcer sur les entreprises VICAS ET DELTA et sur les montants des contrats de curage. Pour rappel, le/s entreprises DELTA et VICAS « sont celles choisies justement par le ministre Cheikh Tidiane Dièye pour bénéficier d'une entente directe », apprend Cheikh Dieng. En effet, ces 2 entreprises sont en situation monopoliste sur les marchés de l'Onas avec plus de 52% de la valeur totale des marchés de 2021 à 2024, a indiqué l’ex directeur général de l’Onas.



Pourtant, selon l’ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao, « ce sont bien souvent des entreprises prestataires qui font la part la plus importante du travail sur le terrain, mais elles ne peuvent accéder aux marchés. L'hégémonie de ces 2 entreprises s'exercent en particulier sur les marchés de clientèle (reconduction automatique sur 3 ans) qui est leur chasse gardée, rappelle Cheikh Dieng. Pourtant, l'évaluation de la performance de VICAS et DELTA effectuée par ONAS en 2023 sur les marchés de curage et sur la gestion des stations de boue de vidange (STBV) avait conclu que ces entreprises ont été défaillantes autant sur les marché de curage 2021-2023 que sur la gestion des STBV. « Elles sont quand même choisies par le ministre Cheikh Tidiane Dièye pour une Entente Directe pour le marché de curage 2024 à 2026 ».

Dans son point de presse, Cheikh Dieng donne les détails de cette entente directe et le montant du curage.