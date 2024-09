Chavirement d’une pirogue à Mbour/ le maire Cheikh Issa Sall peiné: « C’est un phénomène que personne ne peut expliquer »

L’immigration irrégulière qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes fait encore réagi avec un énième drame ce dimanche. À Mbour Tefess, le chavirement d’une pirogue avec à son bord, une centaine de migrants a enregistré provisoirement six morts et des rescapés. À l’occasion d’une visite des autorités Mbouroises cet après midi, le maire de la petite côte a perdu ses mots face à ce drame : « nous ne pouvons pas expliquer les motivations de ces jeunes qui bravent chaque jour les vagues de la mer. Mais il faut que la sensibilisation à travers les communautés et toutes les autorités soit renforcée » a plaidé Cheikh Issa Sall.