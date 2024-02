Chavirement-Saint-Louis: Amadou Ba promet l'assistance des autorités aux personnes affectées

Dans un message sur X, le Premier Ministre, Amadou Ba manifeste sa solidarité et son soutien aux personnes affectées par le chavirement de la pirogue au large des côtes saint-louisiennes. "En témoignage de ma profonde solidarité et de mon soutien aux personnes affectées par le chavirement de la pirogue qui a fait plusieurs victimes, je me suis rendu à Saint-Louis auprès des familles et au chevet des rescapés. Je m’associe à leur deuil et les ai assurés de toute l’assistance des autorités", a indiqué le chef du gouvernement.