Chapeau Bas au Patriarche Abdourahmane Seck dit Homère

A l’instar du Président Macky SALL, toute la ville de Rufisque tenait à vous dire Merci ! Grace a votre engagement sans commune mesure auprès des populations ainsi que votre soutien indéfectible pour la réélection du Président au premier tour, vous êtes à jamais entré dans les annales de la vie politique rufisquoise.



En effet, votre intervention a largement contribué à la décrispation d’une situation très délicate au sein de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Rufisque. Votre esprit d’initiative, votre finesse mais aussi votre capacité d’adaptation et votre implication ont fini par avoir raison des tensions latentes à travers le Département de Rufisque et ainsi nous ont permis aussi d’aborder ces échéances avec une grande sérénité.



Pendant cette campagne vous avez été pour nous autres, Jeunes et Femmes Républicains du département de Rufisque, notre mur de lamentation pour chaque écueil rencontré pendant ce périple de 21 jours.



La coalition Benno Bokk Yaakaar vous témoigne toute sa gratitude et son affection. En effet, les communes de Rufisque-Est, votre fief, Rufisque Ouest, Rufisque Nord, Quatre C, Jaxaay, Tivaouane Peulh, Mbambilor, Sangalkam, les Cinq C, Bargny, Diamniadio, Sendou, Sébikhotane, Yenne, en un mot : la ville de Rufisque dans ses différents segments sociaux vous dit Merci.



Aucune rencontre n’était de trop pour Homère sur le chemin de la victoire de notre candidat Macky Sall. De la communauté Lébou avec le Grand Serigne de Rufisque, à la communauté Chrétienne en passant par la Fédération des Dahiras tidjane de Rufisque et Banlieue, vous n’avez occulté aucune force. Mais le pinacle de votre action pendant cette campagne fut l’implication des responsables et militants de l’APR laissés en rade par une certaine coordination. Cette marque de considération à ces militants du candidat Macky Sall et le fait de n’avoir pas fait fi de l’engagement de ces derniers pour leur leader auguraient déjà cette belle victoire au soir du 24 février.



L’évolution du score de notre coalition, de 42 % aux élections législatives à 54% pour cette élection présidentielle, est en grande partie le fruit de votre travail à la base. Vous avez gagné le cœur des Rufisquoises et des Rufisquois par votre aura, ce qui a permis de tracer la voie de la victoire à Bargny et dans les autres communes.



La seule constante de l’analyse de cette belle victoire restera cette Main invisible du Patriarche Homère Seck qui fit mouvoir toutes les sensibilités vers les prairies marrons...



La Politique est un art mais tout le monde n’est pas artiste contrairement à vous M. Abdourahmane Seck dit Homère.



Félicitations au Patriarche



Pape Ndiambe Dionne

Responsable politique APR Rufisque